شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد سينما 2019 .. دور العرض استقبلت 30 فيلماً و 580 مليون جنيه حصيلة الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى العام السينمائى 2019 الذي شهد عودة نجوم كانت غائبة واختفاء نجوم كانت حاضرة بشكل دائم، مع استمرار معدل الانتاج تقريبا مثل السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الأفلام التي تم عرضها هذا العام الى 30 فيلم أقل بـ 5 أفلام من العام الماضي 2018، كما شهد العام السينمائي هذا العام العديد من الظواهر السينمائية ولعل أبرزها الأرقام القياسية التي حققتها الأفلام فى دور العرض السينمائية، فضلا عن بزوغ نجوم ونجمات حققوا شهرة من خلال أدوارهم التى قدموها فى تلك الأفلام.

لم يقتصر العام السينمائى على الأرقام القياسية التى حققتها الأفلام التى عرضت وانما كان هناك أيضاً أفلام كثيرة لم تحصد أى شىء فى شباك التذاكر ولم يشعر بها الجمهور من الأساس لأنها لم تستمر وقتاً طويلاً فى السينمات، فكانت تطرح ما بين المواسم السينمائية الكبيرة التى كانت تشهد عرض أفلام نجوم الشباك إلا أنه فى النهاية جاءت المحصلة ضخمة ولم تصل إليها السينما فى أى من الأعوام الماضية بجمالى 580 مليون جنيه.

وافتتح فيلم "122" العام السينمائى يوم 2 يناير الماضى، وحقق 25 مليون جنيه ، بطولة النجم طارق لطفى وأحمد داود وأمينة خليل، اخراج ياسر الياسرى، ولحق به فيلم "الضيف" يوم 8 يناير وحقق 7 ملايين ونصف، بطولة خالد الصاوى وشيرين رضا، كما عرض فيلم فيلم نادى الرجال السرى للنجم كريم عبد العزيز، يوم 23 يناير وحقق 60 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل وماجد الكدوانى، إخراج خالد الحلفاوى، و"ساعة رضا" بطولة أحمد فتحى، وحقق ما يقرب من 4 مليون جنيه، وشارك فى بطولته محمد ثروت، هالة فاخر، و"قرمط بيتمرمط" بطولة النجم أحمد آدم وحقق 3 ملايين ونصف، وشارك فى بطولته حسن مصطفى بدرية طلبة، وعدد كبير من النجوم، وفيلم "قصة حب" بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وإخراج عثمان أبو لبن وحقق 9 ملايين جنيه.

وشهد العام أيضاً عرض أفلام "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، وحقق 80 مليون جنيه وشارك فى بطولته اياد نصار عمرو عبد الجليل وغادة عادل، ولبلبة، تـأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمى، و"الممر" بطولة النجم أحمد عز، وسجل 75 مليون جنيه، وشارك فى بطولته اسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، هند صبرى، أحمد صلاح حسنى، محمد فراج، إخراج شريف عرفة، و"سبع البرمبة" للنجم رامز جلال وحقق 36 مليون جنيه، وشارك فى بطولته جميلة عوض وبيومى فؤاد، إخراج محمود كريم، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد ومحمد لطفى وحمدى المرغنى والنجم مايك تايسون، وحقق 19 مليون جنيه فى سباك التذاكر، إخراج رؤوف عبد العزيز، و"محمد حسين" بطولة النجم محمد سعد، وشارك فى بطولته مى سليم، ويزو، بيومى فؤاد وسجل 5 ملايين جنيه.

وعرض خلال العام كذلك فيلم الفيل الازرق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز وسجل 104ملايين جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته شيرين رضا، هند صبرى، نيللى كريم، واياد نصار، وخالد الصاوي، إخراج مروان حامد، وانتاج شركة سينرجى، "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز وحقق 101 مليون جنيه، وشارك فى بطولته عمرو يوسق، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، نسرين أمين، خالد الصاوى، محمد ممدوح، وآخرون، إخراد طارق العريان، و"خيال مآتة" بطولة النجم أحمد حلمى، وحقق 40 مليون جنيه، وشارك فى بطولته بيومى فؤاد، ومنه شلبى، وحسن حسنى، وأخرون، اخراج خالد مرعى، تأليف عبد الرحيم كمال، و"الكنز 2"، بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وروبى، ومن إخراج شريف عرفة، وحقق الفيلم 6 ملايين جنيه.

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وشهد العام كذلك عرض العديد من الأفلام الصغيرة التى لم تحقق النجاحات المنتظرة مثل "انت حبيبى وبس" بطولة محمود الليثى وبوسى حيث حصد 3 مليون و600 ألف جنيه، ويشارك فى بطولته هالة فاخر، نرمين ماهر، محمد ثروت، و"اللعبة أمريكانى" بطولة ناهد السباعى وأحمد فهمى، وفيلم الرعب "بيت ست" واخراج احمد عقل وبطولة مجموعة من الشباب، و"الطيب والشرس واللعوب" بطولة مى كساب وأحمد فتحى بطولة مي كساب وبيومي فؤاد ومحمد سلام وطارق الإبياري وعمرو وهبة وشادى ألفونس، حسام داغر وياسر الطوبجى وإخراج رامي رزق الله، وفيلم" قهوة بورصة مصر" بطولة علاء مرسى والعديد من الفنانين ضيوف الشرف.

اضافة إلى عرض أفلام "عيش حياتك" بطولة سامح حسين وساندى ومحمد نور وسامية الطرابلسى، و"ليل خارجى" بطولة كريم قاسم منى هلا وشريف دسوقى وإخراج أحمد عبد الله السيد، "عمر خريستو" بطولة عادل عبد اللطيف، و"خط الموت" بطولة علا غانم واحمد صلاح حسنى ورزان مغربى وانجى خطاب، و"انت ايه" بطولة ابرام سمير وحامد التوب ومحمد ثروت، و"يوم العرض" بطولة حسام الجندى ومجموعة من الشباب وكل هذه الأفلام لم يتخطى أى منها حاجز النصف مليون جنيه ولم تستمر كثيراً فى دور العرض.