الأفلام الأقل تحقيقًا للإيرادات في 2019.. بينها فيلم لم يتجاوز 5 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي في عام 2019، منافسة بين أكثر من 30 فيلما، حاول كل منها جذب الجمهور لتحقيق إيرادات مرتفعة، وهو ما لم تنجح في بلوغه بعض الأفلام التي جاءت إيراداتها مخيبة للآمال.

ونستعرض في التقرير التالي، الأفلام العشرة التي تذيلت قائمة الإيرادات، وما حققته في شباك التذاكر..

ضغط عالي

لم ينجح فيلم "ضغط عالي" في تحقيق سوى 456 ألفًا في 9 أسابيع.

الفيلم خرج للنور بعدما استغرق تصويره فترة طويلة، مر خلالها بعدة مشاكل.

"ضغط عالي" تأليف محمود صابر، إخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة نضال الشافعي، أيتن عامر، لطفي لبيب.

استدعاء ولي عمرو

طُرح الفيلم الاجتماعي "استدعاء ولي عمرو" في دور العرض، قبل أيام قليلة من بدء العام الجديد، ليأتي عرضه بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة، ولم يحقق بعد أسبوعين سوى 405 آلاف جنيه.

"استدعاء ولي عمرو" تأليف محمد سمير مبروك، بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، محمد يونس، انتصار، إخراج أحمد البدري.

بيت سِت

جاء طرح فيلم الرعب "بيت سِت"، قبل أيام من انتهاء عام 2019، ليكون في انتظار جمهور السينما احتفالا بالعام الجديد، وحقق في أسبوعين حوالي 371 ألف جنيه.

"بيت سِت" قصة أيمن العايدي، سيناريو وحوار شادي المسلمي، إخراج أحمد عادل عقل، بطولة مارغو حداد، طارق عبيد، رانيا الخطيب، مصطفى عبدالسلام، لبنى ونس، سلمى الديب.

كازانوفا

كذلك لم يحقق الفيلم الرومانسي الذي تدور أحداثه في إطار "لايت كوميدي"، سوى إيرادات ضعيفة، حوالي 273 ألفًا، خلال فترة استمراره بدور العرض والتي كانت 6 أسابيع.

"كازانوفا" تأليف هيثم وحيد، إخراج أسامة فاضل، بطولة إيساف، راندا البحيري، إلهام عبدالبديع، مصطفى هريدي، أحمد التهامي.

قهوة بورصة مصر

أسبوعان فقط، كانت الفترة التي صمد فيها فيلم "قهوة بورصة مصر" في المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، واقتربت إيراداته خلال تلك الفترة من 200 ألف جنيه.

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"قهوة بورصة مصر" بطولة علاء مرسي، لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين، حسن حسني، صلاح عبدالله، مدحت تيخة، أحمد صيام، إخراج أحمد نور.

إنت إيه

توليفة الفيلم الكوميدي "إنت إيه" لم تكن كافية لجذب الجمهور، فبلغ إجمالي ما حققه في 7 أسابيع (145 ألفا و428 جنيها).

"أنت إيه" سيناريو وحوار أشرف حسني ومحمود جاميكا، وإخراج هالة المدني وإنتاج بروميديا للإنتاج الفني، بطولة مجموعة من نجوم "مسرح مصر"، منهم: إبرام نشأت وحامد الشراب وسارة درزاوي، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة وسامي مغاوري ونرمين ماهر.

يوم العرض

كذلك حقق فيلم "يوم العرض" خلال أسبوعين، إيرادات ضعيفة تجاوزت 129 ألف جنيه بقليل.

"يوم العرض" تأليف إيهاب ناصر، إخراج بيبرس الشهاوي، بطولة إيهاب فهمي، أحمد صيام، حسام الجندي، ندى بهجت، كلوديا حنا، محمد عبدالجواد، محمد السعدني، رضا إدريس، منير مكرم، سامح بسيوني، محمد الغريب، محمد العزب، بهاء الخطيب، أحمد فاروق، الطفلة مريم عمرو.

بين بحرين

يعلم صنّاعه أنه ليس بفيلم جماهيري يحقق إيرادات مرتفعة، وينافس أفلام كبار النجوم، ولكنه يدخل في إطار الأعمال الفنية التي تحمل أهدافًا بعيدة المدى، وتسعى للتأثير في المشاهدين من خلال استهداف طبقات وفئات بعينها والذهاب لهم لا العكس، سواء من خلال التليفزيون، أو بإقامة عروض في أماكن تضمن تواجدهم.

الفيلم لم يستمر عرضه في "السينمات" سوى أسبوع، محققًا 49 ألف جنيه.

"بين بحرين" إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني.

خط الموت

في المركز قبل الأخير، جاء فيلم "خط الموت" الذي لم يصمد في المنافسة سوى أسبوع واحد فقط، حقق خلاله حوالي 43 ألف جنيه.

"خط الموت" فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، بطولة علا غانم وأحمد صلاح حسني ورزان مغربي وريم البارودي وعبدالإمام عبدالله ومحمد سليمان وإنجي خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبدالله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة.

المحارب العربي

المركز الأخير كان من نصيب فيلم "المحارب العربي"، والذي لم تكسر إيراداته في حوالي أسبوع حاجز الـ5 آلاف جنيه، إذ حقق 4 آلاف وبضعة جنيهات فقط.

"المحارب العربي" إخراج أيمن خوجة، بطولة أمير المصري، أيمن السمّان، باتريك فابيان.