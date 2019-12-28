6 حلقات تسبب أزمة لصناع مسلسل "اتنين في الصندوق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يواصل محمد مصطفى مخرج مسلسل اتنين في الصندوق، عمليات مونتاج ومكساج العمل، حتى يكون جاهزا بشكل نهائي.

وعلم"الخليج 365" من مصادره الخاصة، أن المخرج محمد مصطفى، بعد تجميع حلقات المسلسل، التي تم تصويرها وصلت لـ36 حلقة، وهو ما يعنى وجود 6 حلقات زيادة.

Advertisements

وأضافت المصادر أن مخرج العمل سيحذف العديد من المشاهد التي تم تصويرها لتصبح الحلقات 30 فقط.

"اتنين في الصندوق" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث في قالب رومانسي كوميدي بعدد من المواقف التي تقع بين الأبطال الذين يعيشون في عدد من الأسر تجمعهم العلاقات بينهم.

المسلسل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، حجاج عبد العظيم، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين.