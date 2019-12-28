تراند اليوم : فنانة شهيرة تضع والدها الفنان في موقف محرج .. نفى ارتباطها .. وفي اليوم التالي فاجأته بخطبتها

تعرض فنان شهير لموقف محرج ، بعدما أعلنت ابنته خطوبتها بعد يوم واحد من نفيه للأمر.

وسربت وسائل إعلام مصرية أخبارا عن خطوبة الفنانة هنادي مهنا من الفنان أحمد خالد صالح .

تواصلت وسائل إعلامية مع الموسيقار هاني مهنا لسؤاله عن حقيقة خطبة ابنته ليؤكد أن هذا الأمر غير صحيح وغير مؤكد.

وبعد هذا التصريح بساعات نشرت وسائل الإعلام صورا من حفل خطوبة هنادي مهنا على أحمد خالد صالح.

وبررت مصادر مقربة من هاني مهنا تصريحاته النافية بأنه قالها خوفا من حضور وسائل الإعلام لخطوبة ابنته مما قد يسبب حالة من الهرج والمرج.

