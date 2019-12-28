تراند اليوم : إجابة صادمة من شيرين عبد الوهاب بعد سؤالها عن السماح لابنتيها بالدخول للوسط الفني

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجميع برأيها في إمكانية دخول ابنتيها إلى عالم الفن .
وبسؤالها عن الأزمات التي تحدث بسبب تصريحاتها ، قالت: أنا دمي حامي واللي هيقول عليا كلمة هرد عليه ومش هسمح بالإهانة من حد.
وقالت شيرين في تصريحات صحفية تم تداولها على نطاق واسع إنها لا تحب لابنتيها أن تدخلا الوسط الفني .
وأضافت قائلة: بناتي صوتهم حلو وبيعرفوا يعزفوا على البيانو .. لكني عايزاهم يشتغلوا في حاجة تفيد الناس .
وبسؤالها عن الأزمات التي تحدث بسبب تصريحاتها ، قالت: أنا دمي حامي واللي هيقول عليا كلمة هرد عليه ومش هسمح بالإهانة من حد.