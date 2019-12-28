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تراند اليوم : إجابة صادمة من شيرين عبد الوهاب بعد سؤالها عن السماح لابنتيها بالدخول للوسط الفني

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فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجميع برأيها في إمكانية دخول ابنتيها إلى عالم الفن .

وقالت شيرين في تصريحات صحفية تم تداولها على نطاق واسع إنها لا تحب لابنتيها أن تدخلا الوسط الفني .

وأضافت قائلة: بناتي صوتهم حلو وبيعرفوا يعزفوا على البيانو .. لكني عايزاهم يشتغلوا في حاجة تفيد الناس .

وبسؤالها عن الأزمات التي تحدث بسبب تصريحاتها ، قالت: أنا دمي حامي واللي هيقول عليا كلمة هرد عليه ومش هسمح بالإهانة من حد.

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