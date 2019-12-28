تراند اليوم : خناقة نسائية .. متابعة تصف بطلة مسلسل الأسطورة بـ"ثقيلة الدم" .. وهكذا ردت الأخيرة بقصف مضاد

تفاجأت ممثلة مصرية شهيرة بموقف لم يكن على البال ولا الخاطر بعد تلقيها أوصاف محرجة من إحدى المتابعات عبر موقع انستجرام.

الأزمة بدأت بعدما ارتدت الفنانة مي عمر فستان زفاف مرصع بالألماس ضمن عرض أزياء شهير ، وكانت قيمة هذا الفستان تصل إلى 15 مليون دولار .

و قالت إحدى المتابعات لـ"مي عمر" : ايه الغرور دا .. فاكرة نفسك ملكة جمال .. انتي أصلا دمك تقيل ومش مقبولة .. وبعدين انتي ممثلة يعني بهلوانة وبلياتشو .. متفكريش نفسك دكتورة ولا مهندسة.

وكانت المفاجأة أن الفنانة مي عمر قررت الرد ، حيث استغلت أن الفتاة التي تهاجمها تضع صورة فنانة كصورة شخصية ، لترد عليها قائلة: على فكرة البروفايل بتاعك فيه صورة ممثلة.

وكانت اسم مي عمر جذب الأنظار بعد مشاركتها في مسلسل الأسطورة مع محمد رمضان.

