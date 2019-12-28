نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 7 دقائق مضت التعليقات على تامر حسني “يولّع الدنيا” بحضور الآلاف في حفل “المنارة” – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة، مساء 27 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري حضره الآلاف من محبّيه في مصر.

تامر حسني صعد إلى المسرح على وقع موجات التصيف والهتافات باسمه من محبّيه الذين رفعوا صوره ولافتات طبعت عليها أصدق عبارات الحبّ والتقدير، وافتتح الحفل بأغنية “حلو المكان” الخاصة بفيلمه الجديد “الفلوس”، فكان لافتاً أن الجمهور حفظها رغم مرور أيام قليلة على طرحها حيث ردّدوا معه كلماتها عن ظهر غيب.

قدّم تامر خلال الحفل باقة من أجمل أغاني أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فتفاعل معه الحضور بشكل غير مسبوق. واستقبل تامر حسني، زميله الفنان المصري رامي جمال الذي شاركه في إحياء الحفل على المسرح، وقدّما أغنية “دايب” على طريقة الديو، وهي الأغنية التي لحنها “جمال” وكان نجم الجيل قد طرحها منذ سنوات في ألبوم “قرب كمان”.

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تامر حسني شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل، وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن سعادته باختتام عام 2019 بواحدة من أنجح الحفلات الجماهيرية في “المنارة” فكتب: “ختامها مسك الحمدلله بانجح حفلات مصر. جمهور عظيم بالمناره شكراً حضوركم الكريم”.

من جانب آخر، يعيش تامر حسني حالة نجاح استثنائية بعد تحقيق فيلمه الجديد “الفلوس” أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية والعربية حاصداً أكثر من 14 مليون جنيه بعد يومين فقط على إنطلاق عرضه.

فيلم “الفلوس” قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.