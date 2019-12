أعلى نجوم هوليوود أجرا في 2019.. "ذا روك" 89.4 مليون دولار

تصدر الممثل الأمريكي دواين جونسون المعروف بـ"ذا روك" قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية لأعلى المشاهير والممثلين أجراً حول العالم في 2019.



"جونسون"، الذي انشغل هذا العام ببطولة فيلم "هوبز آند شو Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw"، وإنتاج فيلم "القتال مع عائلتي Fighting with my Family"، جنى نحو 89.4 مليون دولار في عام 2019 فقط، وفقا لموقع "إت جاست موفيز" الأمريكي.







وجنى "جونسون" أغلب ثروته هذا العام من مشاركته في فيلم "هوبز آند شو"، إذ حصد الأخير إيرادات تجاوز حاجز الـ442 مليون حول العالم.

في المركز الثاني جاء الممثل الأسترالي كريس هيمسورث، الذي جنى هذا العام 76.4 مليون دولار، بفضل قيامه بدور البطل الخارق "ثور" في فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة Avengers: Endgame"، الذي حقق 2.16 مليار دولار حول العالم، ليصبح حامل لقب الأعلى إيرادات في تاريخ السينما.





في المركز الثالث جاء الممثل الأمريكي روبرت داروني جونيور، الذي عرفه الجمهور بشخصية البطل الخارق أيرون مان، محققا 66 مليون دولار.





في المركز الرابع جاء الممثل والمنتج الهندي أكشاي كومار برصيد 65 مليون دولار، بفضل مشاركته في أفلام ناجحة مثل: الفيلم الدرامي "باد مان Pad Man"، والذي حقق أكثر من 50 مليون دولار إيرادات، إضافة إلى مشاركته في أفلام أخرى ناجحة مثل: "كيساري Kesari"، "ميشن مانجال Mission Mangal"، و"جود نيوز Good Newwz".

في المركز الخامس جاء الممثل الصيني جاكي شان برصيد 58 مليون دولار، بفضل مشاركته في أفلام مثل: "ملك الظلال The Knight of Shadows: Between Yin and Yang"، و"المتسلقون The Climbers".





في المركز السادس والسابع جاء برادلي كوبر وآدم ساندلر برصيد 57 مليون دولار.





في المركز الثامن جاء الممثل كريس إيفانز برصيد 43.5 مليون دولار، بفضل مشاركته بدور كابتن مارفل في فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة"، وفيلم "نايفز أوت Knives Out".





في المركز التاسع جاء الممثل بول رود برصيد 41 مليون دولار، بفضل مشاركته أيضا في فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة" بدور البطل الخارق "الرجل النملة".





في المركز العاشر جاء الممثل ويل سميث برصيد 35 مليون دولار، بفضل مشاركته في فيلم ديزني الناجح "علاء الدين Aladdin".