"دايب".. دويتو جديد يجمع تامر حسني ورامي جمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول ظهور فني له بعد إعلانه إصابته بالبهاق، قدّم المطرب المصري رامي جمال دويتو غنائيا مع المطرب المصري تامر حسني بعنوان "دايب".
جاء ذلك خلال حفل غنائي جمعها معا، مساء الجمعة، بمدينة القاهرة الجديدة، فيما تفاعل الجمهور مع الأغاني التي قُدمت خلال الحفل بالتصفيق الحاد.
وأحيا رامي جمال الفقرة الأولى من الحفل، حيث بدأ بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور، بينما وجه كلمة للحاضرين قائلا: "مبسوط إني معاكم وبشكر كل واحد قالي كلمة حلوة الفترة اللي فاتت وبشكر تواجدكم".
فيما قدم حسني أغنيته الجديدة "حلو المكان"، وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد "الفلوس" الذي يعرض حاليا، بالإضافة لمجموعة من أشهر أغانيه.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها تامر ورامي دويتو فنيا، فقد سبق وقدما معا "180 درجة" من كلمات محمد عاطف وألحان رامي جمال.
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