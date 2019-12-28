الملكة إليزابيث الثانية تضم إلتون جون لقائمة شرف بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب المغني البريطاني إلتون جون عن سعادته البالغة لإدراجه في قائمة الشرف للعام الجديد، التي تضعها الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وأُعلن عنها الجمعة، تقديراً لمسيرته المستمرة منذ عقود وعمله الإنساني.

ويحمل المغني الشهير (72 عاما) الذي أدى أغنيتي "روكيت مان" و"كاندل ان ذا ويند" بالفعل لقب "سير" بعدما حصل على لقب فارس من الملكة إليزابيث الثانية عام 1998.

وحصل جون على الجائزة الجديدة تقديرا لنشاطه في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وكذلك مسيرته الموسيقية الممتدة على مدى عقود.

وتكرم الملكة إليزابيث الشخصيات البارزة في مجالات خدمة المجتمع والعمل الإنساني والإسهامات في الفنون ووسائل الإعلام والصحة والرياضة والتعليم.

وضمت قائمة الشرف كلا من الممثلة أوليفيا نيوتون جون بطلة فيلم "جريز"، والمخرج سام مينديس مخرج فيلمي "سكايفول" و"سبكتر" ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.