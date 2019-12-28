أحلام متهمة بتقليد أصالة بعد أن أعربت عن إعجابها بصوت ماجد المهندس

أظهر مقطع فيديو تداوله أحد الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر موقع "إنستغرام"، جمع الفنانة الإماراتية أحلام والفنان العراقي ماجد المهندس، وهي تمدح فنه وأسلوبه الغنائي، وقامت أحلام بتشغيل أغنية "على طاري الفراق" من ألبومه الغنائي "الدنيا دوارة" وذلك عبر هاتفها الخاص.

وأعربت أحلام عن إعجابها بصوته وأدائه وقالت: "والله العظيم أنت قاعد من قلب قلبك تغني"، وهو ما واجهه ماجد المهندس بخجل شديد وشكرها على موقفها وما تكنه له من إعجاب بصوته.

وأثار هذا المقطع موجة واسعة من الاتهامات للفنانة أحلام، معربين عن استغرابهم من هذا التصرف كونها بالغت في الإشادة بالفنان ماجد المهندس، وخاصة أن هذه المقابلة تأتي بعد أن جمع ماجد المهندس لقاء بالفنانة السورية أصالة نصري وهي تشيد بفنه؛ ما جعل "ماجد" يقوم بتقبيل يد أصالة وقتها.

ورأى العديد من المتابعين أن أحلام تقلد أصالة؛ لأنها علقت على أداء ماجد المهندس بنفس طريقة أصالة وبعضهم كتب قائلا: "قبل أصالة قالت نفس الكلام"، و"تقلد أصالة"، و"تعليقك نفس تعليق أصالة"، "لوك لوك الفنانة نوال مستغرب أحلام ولا وتعلق على ماجد المهندس على صوته قبل أصالة قالت نفس الكلام يعني ما اخذلك الفنانة نوال وتعليقك نفس تعليق أصالة".

أقرأ أيضًا:

ماجد المهندس يُعلن تعاطفه مع العراق بعد مظاهرات بغداد عبر مواقع التواصل

فيما تحدث بعضهم عن خجل واستحياء ماجد المهندس من الإشادة التي طالته من أحلام فقال متابع: "واااااي الرجال مستحي والمرأة مو طبيعية وين الأنوثة"، فيما تناولها بعض أخر بطريقة أخرى وأن زوجها مبارك الهاجري لا يغار عليها كونها تقابل الكثير من الرجال من زملاء المهنة وتتعامل معهم من دون مراعاة لمشاعر زوجها.

وكان جمع لقاء بين ماجد المهندس وأصالة نصري، على هامش حفلهما الذي أقيم في الـ 13 من ديسمبر الجاري في ليالي سمرات الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وظهر وقتها "المهندس" وهو يقبل "يد" أصالة بعد وصلة مديح قالتها في حقه.

Advertisements

وقالت أصالة، في مقطع فيديو تم تداوله على موقع التغريدات "تويتر": "مجودي أنا بحبه وبنحب نمزح ودايما لما نشوف بعض بنحب نمزح ونضحك ونبكي، أو في الحقيقة هو بيغني وأنا ببكي، وماجد من الناس اللي بفتخر فيهم لإنه تركيبة شخصية كتير مضبوطة مع الموهبة تبعه".

واستطردت: "ماجد فنان لدرجة كبيرة وتفاصيله نقية وراقية وما في مرة ما بيجيبلي فيها برفانات، مفيش غير المرة دي اللي ما جالي بس برفاناتي كلها من عند مجودي ذوقه عالي وكل حاجة بيعملها بكرم"، ما دعا ماجد المهندس لتقبيل يدها كنوع من التقدير لها.

ورد ماجد المهندس وقتها: "دي شهادة كبيرة من فنانة كبيرة وأكثر من رائعة، وأنا بسعدها مثل ما بسعد الناس، وهي كتير بتشتني بأغانيها جت على مرة بكيتها".

يُذكر أن هناك خلافات بين أحلام وأصالة تأججت في الفترة الماضية بعدما أعلنت الأولى رفضها مصالحة أصالة بتاتا وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لها وهو ما ردت عليه الأخيرة بطريقة مبطنة أثناء وقوفها على المسرح خلال إحيائها حفلا في الرياض حيث استخدمت عبارة عبرت من خلالها عن رفض أحلام للتصالح بالقول: "C’est Tout ، هذا كل شيء".

قد يهمك أيضا:

أحلام تسير على خطى هيفاء وهبي في التعامل مع هجوم المتابعين

إطلالة غير متوقعة وتلفت الأنظار لـ "أحلام الشامسي" خلال برنامج "ذا فويس"