نصري تؤكد أن خلافاتها وأزماتها مع الفنانين وارد

تحدثت الفنانة أصالة نصري عن دخولها في خلافات مع عدد من الفنانين خلال عام 2019.وأوضحت أصالة في تصريحات صحفية على قناة روتانا سينما، أن حياتها مليئة بالأشخاص الذين تحبهم، كما يوجد أشخاص تختلف معهم وأشخاص تختلف عنهم، وأن الخلاف والاختلاف واردين.

جدير بالذكر أن أصالة ارتبطت بأخبار خلافات مع الفنانة أحلام، بعد مناوشات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بقيام أحلام بعمل "بلوك" لحسابات أصالة.

كما دخلت في خلاف مع المطربة أنغام والموزع أحمد إبراهيم بعد زواجهما، نتيجة لارتباطها بصلة نسب مع زوجة إبراهيم الاولى، إلى جانب تردد شائعات عن خلافات بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان.

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