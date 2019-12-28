وزيري يصطدم بسؤال عن زواجه من هيفاء وهبي

جدد المنتج المصري محمد وزيري اليوم نفيه الزواج من هيفاء وهبي بعد العديد من الشكوك التي طالت علاقتهما أثناء عمله مديرا لأعمال الفنانة اللبنانية.ونفي محمد وزيري جاء ردا على سؤال طرحه أحد متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" وذلك بعدما أتاح وزيري لمتابعيه استخدام أسئلة القصة أو الستوري في إنستغرام، فسأله أحدهم: "ياخي ليه ما تعلنو انو أنت وهيفاء متزوجين والله رح ننبسط"، فرد عليه وزيري بالنفي، قائلا: "عشان مش حقيقي".

وكانت هيفاء وهبي قد نفت ما تم تداوله مؤخرا بشأن زواجها من وزيري، مؤكدة أنها لن تخبئ هذا الخبر عن جمهورها في حال حدوثه.

وغردت الفنانة اللبنانية عبر تويتر في 29 آذار/مارس الماضي، كاتبة: "الزواج خبر سعيد!!.. واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث! ولكن ومن الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم اتزوج بمعنى إني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة انفهمت ولا بعد؟ اطلب من مروجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين".

وفي أعقاب نفي هيفاء، وفي الرابع من أغسطس، استقال وزيري من إدارة أعمال هيفاء وهبي، بعد الانتقادات التي طالته من قبل متابعيها وذلك بسبب انتقاده فرقة "مشروع ليلى" المثيرة للجدل في لبنان.

وأصدر وزيري بيانا توضيحيا، قال فيه: "هيفاء حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص"، مضيفا "وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي".

وتابع بقوله: "وعلى أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا".

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وأردف: "وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي".

وكانت أخبار علاقة هيفاء وهبي بمدير أعمالها قد شغلت اهتمامات الجمهور وأثيرت الشكوك حول شائعة زواجهما السري، بعدما فاجأ الوزيري هيفاء في مارس من العام الماضي بعيد ميلادها في العاصمة المصرية القاهرة مع ملاحظة ارتدائها نفس الخاتم الذي ارتداه هو.

وتواصل هيفاء وهبي تصوير فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بين مصر وبلغاريا وهو من إنتاج محمد وزيري أيضا، وقصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي وهي أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومن المقرر عرض الفيلم بموسم إجازة منتصف العام الدراسي 2020.

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