كرم تؤكد أنها لا تساوم على وطنيتها وتكشف عن رأيها بتسلم حقبة وزارية

تعبّر شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن رأيها بحرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة في كل مرة أنها لا تساوم على وطنيتها متمنية أن يتعافى لبنان من جراحه.

وهذا ما جعل كرم ‏للسنة الثانية على التوالي، تنضوي ضمن قائمة مشاهير الأكثر تأثيرًا في ‎فرنسا عبر إنستغرام، ما يؤكد تضاعف شعبيتها يوما بعد يوم.

واللافت، أن النجومية التي تتمتع نجوى كرم لم تنسها ولو للحظة حسها الإنساني، فقد حاولت جاهدة إدخال البهجة إلى قلب عدد كبير من الأشخاص من خلال الجولات التي قامت بها، خلال فترة الأعياد، على عدد من الجمعيات التي تهتم بالمسنين، الأيتام وأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما حرصت نجوى كرم معايدة جمهورها بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعية إلى السلام معلقة بالقول : "يا عيد الطهارة والمحبة اللي مسحوا خطايا الكون، يا عيد التجدّد للحياة، أولد فينا واعطينا انو نستحقك. ميلاد مجيد".

وكشفت الفنانة نجوى كرم عن هدية عبارة عن كتاب مميز كان بمثابة هدية عيد الميلاد، إذ حمل عنوان "السيدة مريم في القرآن الكريم"، وغردت بالقول "كتير حبّيت الكلمة لأنو العيد منّو ورود وشوكولا. جوهر العيد هو الأساس".

ولا بد من الإشارة، إلى أن قناة "إم بي سي" قد أعلنت عن لجنة برنامج "ذا فويس سينير"، المخصص لأصحاب المواهب الغنائية الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

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وكشفت القناة عن أسماء النجوم الذين سيحكمون في برنامج المواهب الذي سيصور بداية العام المقبل، وهذه الأسماء هي الفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان المصري هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

ويبدو أن نجاح نجوى كرم في تحكيم برنامج "أرابز غوت تالينت"، دفع المسؤولين على "ذا فويس سينير" إلى اختيارها لتكون ضمن لجنة العمل الذي سيعرض على شاشة "إم بي سي".

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