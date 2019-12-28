الممثلة ملك قورة تفضّل الاستقرار وتكوين أسرة على العمل

قالت الفنانة المصرية الشابة ملك قورة، إن تجربة ارتدائها فستان حفل زفاف في أحد عروض الأزياء تعدّ بروفة جيدة لها كي تتحسس الوضع في حال ارتدته وقت الزواج رغم أن الإحساس سيكون مختلفًا وقتها، موضحة أنها تفضل الزواج والاستقرار وتكوين أسرة وتربية أبناء على العمل بشكل عام، معلنًة استعدادها اعتزال الفن من أجل الزواج.

وأشارت في لقاءصحافي على هامش عرض الأزياء الخاص بالمصمم هاني البحيري إلى أنها رأت شقيقتها "مريم" تزوجت وتنتظر أن ترى طفلها الصغير وهي أشياء تتمنى أن تعيشها، لافتًة إلى أنها تتمنى أن تستطيع التوفيق بين الزواج والعمل رغم صعوبة هذا الأمر على حد تعبيرها، لافتة إلى أنها تعودت على أن يكون لون شعرها "فاتح" منذ صغرها موضحًة أنها في بعض الأوقات تتمنى تغيير لونه ولكنها تتراجع.

وقدّم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، مجموعة من التصاميم الجديدة التي تتناسب مع شتاء 2020 خطفت أنظار الحضور في الديفيليه السنوي الخاص به ويحمل رقم 100 في مشواره المهني بعالم الموضة، وحضرت "فوشيا" عرض الأزياء الخاص بهاني البحيري وفيه تنوعت الموديلات بين فساتين السهرة بقصاته المختلفة والجمبسوت والجواكت والفرو والبدل الكلاسيكية المفعمة بالأنوثة والتي ترمز لقوة المرأة.

وسيطرت على التصميمات تطريزات براقة وأقمشة لامعة فيما تنوعت الألوان بين الدافئة الناعمة والصارخة القوية ورأينا ألوان تحمل درجات الميتاليك والأسود والذهبي النحاسي ودرجات النيون والباستيل اللذين يعدان بديلًا للأوف وايت والأبيض في الموضة الجديدة، وتميزت الأقمشة المطبوعة بالرسومات الهادئة واحتوت على ألوان متداخلة، فيما تزينت بعض التصاميم بالفرو الطبيعي وبألوان جريئة وغير تقليدية وكانت جميعها من توقيع مصممة الفرو جيسي نصيف.

Advertisements

وحرص "البحيري" في عرض الأزياء على إلقاء الضوء على السيدات فوق الأربعين والاهتمام بملابس تلائم وقار هذه المرحلة وكانت بطلة تقديمها الفنانة المصرية رجاء الجداوي، فيما ارتدت الفنانة المصرية مي عمر، في هذا الديفيليه فستانًا مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، وجاء التصميم باللون الفضي اللامع بصيحة الكشاكش الضيقة والطيات واتسم بقصة قصيرة من الأمام مع ذيل طويل من الخلف مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة مع طرحة طويلة مطرزة بالكامل.

قد يهمك ايضاً:

نجوم الفن يحضرون زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة

ملك قورة فى جلسة تصوير جديدة على البحر فى الساحل