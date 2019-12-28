عادل تؤكد أنها تخطّت مرحلة الانفصال عن مجدي الهواري وهذه طبيعة علاقتهم

قالت الفنانة المصرية غادة عادل إنها تخطت مرحلة الانفصال عن زوجها المخرج المصري مجدي الهواري، موضحة أنهما انقطعا عن التحدث سويًا بعد الانفصال ولم يتواصلا إطلاقًا.وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أنها تزوجت في سنّ مبكرة وهو ما أصابها بعدم تركيز في التمثيل لأنها كانت ملتفتة لأسرتها وتربية أبنائها، مضيفة أن زوجها كان يوقفها عن مواجهة الحياة لخوفه عليها، وهو ما جعلها تركز في أسرتها فقط.

وأشارت إلى أنه دفعها بعد ذلك للتمثيل رغم أنها لم تكن تريد الاستمرارية، لافتة إلى أن زواجهما استمر 15 عامًا، وبعد فترة من الانفصال استطاعت تخطي ذلك وعادت علاقتهما في إطار الصداقة، وأضافت: "علاقتي بمجدي الهواري حاليًا ممتازة وخدنا وقت على ما عرفنا نبقى أصحاب والعشرة متهونش على حد".

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وأوضحت غادة عادل أنها تخوض تجربة كوميدية حاليًا من خلال فيلم "الخطة العامية"، لافتة إلى أن حبها للأفلام الكوميدية دفعها للمشاركة في الفيلم وشجعها على العمل مع الفنان علي ربيع.

وعن هذه المشاركة، قالت إن الأفلام الكوميدية تستهدف في الأساس إسعاد الجمهور، وأنها تحب أن تكون جزءًا من هذه السعادة، مردفًة: "أكتر حاجة ممكن الواحد يقدمها لبني آدم إنه يخليه يتبسط".

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وفاجأت الإعلامية المصرية إنجي علي، صديقتها غادة عادل بالاحتفال بعيد ميلادها الـ45 بحضور أولادها "عبدالله" و"مريم"، كما حرصت على إحضار بعض الأصدقاء للاحتفال معها خاصة أنها تعرضت في الأيام الأخيرة لبعض المصاعب، منها إجراؤها لعملية جراحية واعتذارها عن عدم الظهور في دراما رمضان المقبل.

واستطاعت المذيعة إنجي علي، إدخال الفرحة على قلب الفنانة غادة عادل، وذلك حسبما ظهر في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، والتي تواجد فيها كندة علوش، وأحمد داود، وأحمد رزق، والسيناريست تامر حبيب.

وتداول العديد من محبي الفنانة غادة عادل صورًا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئتها بهذه المناسبة، فيما حرص الكثيرون على الاهتمام بسرد معلومات عن حياتها الخاصة، وأنها رغم الانفصال عن زوجها المخرج المصري مجدي الهواري قبل نحو عامين، إلا أنها استطاعت الحفاظ على جمالها وظهورها على الشاشة رغم أن لديها 5 أبناء.

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