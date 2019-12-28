أصالة تُغنّي حافية القدمين في الكويت

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختتمت الفنانة أصالة حفلات العام 2019 بمنطقة أرض المعارض في الكويت حيث قدّمت باقةً متنوّعة من أغانيها مركّزة على اللون الخليجي من أعمالها. فيما تصدّرت "ترند تويتر" في الكويت بعدما خلعت حذاءها الذي أزعجها على المسرح، وأكملت الغناء حافية القدمين، الأمر الذي أشعل التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
والجدير ذكره، أنها كشفت بعيد هذا الحفل السبب الذي دفعها لخلع الحذاء على المسرح من خلال تغريدة عبر حسابها الخاص على "تويتر"، أوضحت فيها أنها لم تستطع تحمّله بعد أن شعرت بدوارٍ بسيط، زال بعد أن خلعت ما بقدمها. ما يعني أنها اضطرت لتتخلى عنه حتى تُكمِل فقرتها لتختتم حفلات هذا العامّ بما يُرضيها.
وفيما أكدت أنها ستكرر ما فعلته بجميع حفلاتها، ختمت: "كلّ سنة وأنتوا على راحتكم ومتلّ ما بدّكم عيشوا".
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