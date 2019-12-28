نجوى كرم توثّق اتصالاتها الهاتفية لمناسبة الأعياد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بادرت الفنانة نجوى كرم بالاتصال هاتفياً بمجموعة من محبيها المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اختارت أرقامهم بسحب "القرعة" وقدمت لهم التهاني بعيدي الميلاد ورأس السنة. وهو ما ترك أثراً سعيداً لدى متلقي الاتصالات حول العالم. فيما كان ملفتاً أنها احتفلت بعيد ميلاد فاطمة ونفخت عنها الشمعة.

وشرحت "كرم" هذه الخطوة من خلال فيديو نشرته عبر حساباتها الخاص على مواقع التواصل. حيث شددت على أن اختيار الأرقام جاء بالقرعة وليس انتقائياً، فيما لاقت هذه البادرة ترحيباً كبيراً من المحبين الذين بادلوها الأمنيات. وفيما يلي لقطات من اتصالاتها الموثّقة عبر الفيديو من صفحتها على "إنستغرام":