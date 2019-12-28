شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الوسية وعلى البدرى صغيراً..بعد مرور 30 عاما كيف تغير الطفل أحمد عزت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهه الطفولى البرىء محفور فى أذهان أجيال الثمانينات والتسعينات، طفل موهوب يخطف القلب، قادر على تجسيد أصعب الأعمال التراجيدية، والوقوف أمام عمالقة الفن، فاستحوذ على العديد من أدوار البطولة والأدوار الهامة فى عدد من أهم الأعمال الدرامية، ومنها:"الوسية ، ليالى الحلمية، ليلة القبض على فاطمة، الوجه الآخر، للحب أشياء أخرى،هى وغيرها، رجل الأقدار، الكهف والوهم والحب، اللقاء الثانى، حارة الشرفا، لا إله إلا الله، عدالة الإسلام، دمعة على خد القمر، وغيرها من الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى العديد من برامج ومسلسلات الأطفال ومنها :" بوجى وطمطم، أجمل الزهور، زهور من نور، حادى بادى، والبرلمان الصغير،وعلاء وصفاء والأصدقاء، وغيرها"

أحمد عزت

على البدرى طفلا فى ليالى الحلمية، والطفل خليل فى الوسية ، والطفل على فى مسلسل الأطفال الشهير بوجى وطمطم، كل هؤلاء وأكثر هم الطفل أحمد عزت، أحد أشهر أطفال الفن والدراما وبرامج الأطفال الذى عرف طريق الفن منذ كان عمره 4 سنوات.



أحمد عزت فى مسلسل بوجى وطمطم أحمد عزت فى مسلسل بوجى وطمطم

تواصلنا مع الفنان أحمد عزت الذى تجاوز سن الأربعين ليكشف فى حوار ينشر قريبا باليوم السابع الكثير من التفاصيل حول مشواره الفنى الذى بدأ فى سن الرابعة حتى قرر الاعتزال فى سن 13 عاما، وكان خلال هذه الفترة أحد أشهر أطفال الفن وأكثرهم موهبة ومشاركة فى الأعمال الفنية.

أحمد عزت مجسدا دور على البدرى فى ليالى الحلمية

وكشف الفنان أحمد عزت الذى ظهر مؤخرا فى أحد مشاهد مسلسل "قيد عائلى" أنه بدأ مشواره الفنى فى سن 4 سنوات وذلك فى مسلسل "عدالة الإسلام" وهو مسلسل دينى باللغة العربية الفصحى وقرأ خلاله سورة الفاتحة، حيث كان وقتها يذهب بصحبة شقيقه الأكبر إلى التلفزيون والاستديوهات، وكان شقيقه يهوى الموسيقى ويدرس فى الكونسرفتوار، وبعدها تعددت مشاركاته فى برامج الأطفال والمسلسلات فى الإذاعة والتلفزيون، كما شارك فى عدد من الأعمال المسرحية ومنها مسرحية "نحن نشكر الظروف" مع الفنان سعيد صالح.



أحمد عزت طفلا أحمد عزت طفلا

وأشار أحمد عزت الذى يعمل حاليا بالمونتاج وله ابنة فى الجامعة وابن فى الثانوية العامة أنه لا يعرف عدد الأعمال التى شارك فيها وهو طفل لكثرتها، حيث كان يشارك فى أكثر من عمل فى وقت واحد وهو ما جعله يهمل دراسته.

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أحمد عزت فى احد مشاهد ليالى الحلمية

وقال طفل الوسية وليالى الحلمية:"أصابنى الغرور وكنت طالب فاشل لأننى عرفت الشهرة مبكرا وكان الناس يلتفون حولى فى أى مكان، وكان المخرجون ومنهم المخرج اسماعيل عبدالحافظ يستعينون بى فى الكثير من الأعمال، لذلك لم أعش طفولتى، وقررت الاعتزال والتوقف عن التمثيل وأنا فى سن 13 عاما، وظل المخرج اسماعيل عبدالحافظ يحاول إعادتى للتمثيل ولكنى صممت على قرارى".



فى مسلسل الوسية فى مسلسل الوسية

التحق أحمد عزت بكلية التجارة وبعدها درس المونتاج وعمل فى أكثر من قناة ولكن عاد به الحنين للفن والتمثيل فشارك فى أحد مشاهد مسلسل "قيد عائلى" ويعتزم العودة للتمثيل من جديد.

خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة

صورة حديثة للفنان أحمد عزت