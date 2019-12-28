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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2019 .. هؤلاء النجوم دخلوا عش الزوجية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن نهاية 2019 وبداية عام جديد، وهو العام الذى كان حافلاً بالمناسبات السعيدة بالنسبة للعديد من النجوم والنجمات، حيث كان شاهداً علي زواج تلك الأسماء التى نسلط الضوء عليها فى التقرير التالي، بعدما أصبح هذا العام شاهداً على دخولهم عش الزوجية، ومنهم من أثار جدلاً كبيراً بهذا الزواج.أحمد فهمي وهنا الزاهد
فى الحادي عشر من سبتمبر، احتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بزواجهما خلال حفل ضخم حرص على حضوره أغلب نجوم ونجمات الوسط الفني لمشاركتهم فرحتهم التي أصبحت تريند علي السوشيال ميديا، وشغلت العديد من المتابعين من رواد السوشيال ميديا من جمهور النجمين.
احمد فهمى وهنا الزاهد
مع بداية العام في أشهره الأولى وتحديداً في شهر فبراير الماضي، أعلنت المطربة أنغام عن زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، والذى جاء بالتزامن مع طرح ألبوم "حالة خاصة جداً" لـ أنغام، وهي الزيجة التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني إلى حد كبير امتد طويلاً.
انغام واحمد ابراهيم
المطرب محمد رشاد ومي حلمي
كما شهد عام 2019 أيضاً علي نهاية مسلسل "محمد حلمي ومحمد رشاد" بنهاية سعيدة بعد زواجهما، وذلك بعدما أثاروا جدلاً واسعاً قبلها بفترة قصيرة حين تم إلغاء حفل زفافهم في نفس اليوم وقبل ساعات من بدء الحفل.
مي حلمى ومحمد رشاد
أيضاً شهد 2019 علي دخول فنانة أخرى قفص الزواج، وهي الفنانة ريهام حجاج التي احتفلت خلال العام الجاري بزواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، وهو الزواج الذى أثار جدلاً كبيراً أيضاً علي السوشيال ميديا نظراً لأن زوجها هو طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز.
ريهام حجاج ومحمد حلاوة
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