شيرين عبدالوهاب: "أنا ست دمي حامي ولو حد جرحني هرد"

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العين الإخبارية - صفوت دسوقىالسبت 2019/12/28 09:40 ص بتوقيت أبوظبي
شيرين عبدالوهاب
أكدت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب أنها لن تسمح لأحد بإهانتها دون الرد عليه، فيما لم تنفِ أو تؤكد الشائعات المثارة خلال الفترة الأخيرة حول حملها.
وقالت عبدالوهاب (39 عاماً) في مقابلة تليفزيونية على هامش حفلها الأخير في مدينة دبي: "أنا ست دمي حامي ولو حد جرحني هرد.. حتى لو كان كلامي فيه قسوة بس هرد".
ولدى سؤالها عن الشائعات المثارة حول حملها، قالت: "يا رب الناس تدعيلي أني أقدر أكبر عيلتي وأجيب بيبي تاني".
وكانت شيرين عبدالوهاب أثارت الجدل في حفل بالمملكة العربية السعودية، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قالت: "عاوزة أقول للستات اللي زعلت مني، إن الرجالة عسل وسكر، واللي زعلوا من كلامي دول شوية عوانس".
وأضافت: "مهما عملتوا هاشتاجات هقول اللي أنا عاوزاه بردو، أنا كمان ست مش جنس تالت، وموتوا بغيظكم".
وشاركت الفنانة المصرية كلاً من المطرب الإماراتي حسين الجسمي والجزائري الشاب خالد في إحياء حفل افتتاح اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي، وسط حضور نحو 10 آلاف شخص.
وشهد الحفل تفاعل الجمهور مع أنغام الموسيقى والألعاب النارية التي غطت سماء منطقة أوبرا دبي بالكامل.
وكانت الجهة المنظمة للحفل قدمت شيرين عبدالوهاب بوصفها "بنت النيل وبرنسيسة العفوية"، وقدمت شيرين عدداً كبيراً من أغنياتها الرومانسية ومنها "بطمنك".
كما شهد الحفل أيضاً ظهور "هنا ومريم" ابنتي شيرين، وحرصت ابنتها الكبرى مريم على تقبيلها على خشبة المسرح، وظهرت على شيرين علامات الفرح والسعادة بالموقف.
شيرين قررت العودة للسينما بعد غياب 16 عاماً بفيلم استعراضي غنائي من تأليف أمير طعيمة وإنتاج وليد منصور.
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