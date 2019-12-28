شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة انتصار فى المملكة العربية السعودية بسبب "عويس ذا فويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة انتصار فى المسرحية السعودية "عويس ذا فويس"، تأليف وإخراج خالد الحريبى، وتعد هذه هي المشاركة الأولى لانتصار في السعودية مع فريق عمل مشترك سعودي مصري والمسرحية، سيبدأ عرضها على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان يوم 4 يناير وحتي 10 يناير 2020 ثم تبدأ جولة في عدد من المدن السعودية .

وعبرت انتصار عن سعادتها بهذا العمل حيث أنها ولأول مرة ستلتقي بالجمهور السعودي مباشرة، وهذا تعتبره تحدي جديد مع جمهور عربي جديد بالنسبة لها فقد عرضت من قبل أمام الجمهور المغربي والتونسي والأردني والجزائري ولكن الجمهور السعودي تلتقي به لأول مرة من خلال تلك المسرحية الكوميدية التي يشاركها البطولة فيها من مصر الفنانين أحمد سلامة ورضا إدريس وحسن عبدالفتاح وشمس ومن السعودية خالد الحريبي ونبيل باعيسي .



انتصار في مسرحية عويس ذا فويس

وأضافت انتصار: المسرح عموما بالنسبة لي تحدي كبير كممثلة وله صعوبته ومجهوده، ولكنه عشق فالممثل الذي يحب المسرح لا يستطيع البعد عنه مهما كانت اغراءات السينما والتليفزيون، ومواجهة الجمهور مباشرة لها طعم مختلف وسحر خاص.

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يذكر أن آخر مسرحية قدمتها الفنانة انتصار كانت " يعيش اهل بلدي " من تأليف وأشعار محمد بغدادي وإخراج عاصم نجاتي وكانت تدور حول الولاء والانتماء إلى الوطن من خلال زعيم جديد يتولى أمور دولة ويتطلع إلي التطوير والتقدم والنهضة من خلال سواعد شعبه، ويحاول جاهدا أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ونص تلك المسرحية هو الفائز بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى مجال المسرح الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب .