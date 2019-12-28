شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بمهرجان شتاء طنطورة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل الموسيقار عمر خيرت تفاعلاً جماهيريًا ضخمًا، والذى انطلق على مسرح "المرايا" بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية مهرجان شتاء طنطورة، فى إطار فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.. وقدم الموسيقار عمر خيرت مقطوعة موسيقية ألفها مخصوص لمهرجان شتاء طنطورة، كما قدم العديد من أعماله بحضور الآلاف من محبيه وعشاقه.

وعلى مدى 12 أسبوعًا سيقدم مهرجان شتاء طنطورة جملة من الفعاليات والأنشطة الثرية التى تعبر عن التقاء ثقافات الشرق والغرب، تجسيدًا لامتداد إرث العلا الحضارى ورمزيتها التاريخية، والتى بقيت ملتقى للثقافات والحضارات من مختلف بقاع العالم على مدى التاريخ.

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ويقدم موسم شتاء طنطورة كذلك مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة التى تلبى احتياجات جميع الزوار وتناسب جميع الأذواق، سواء للأفراد أو المجموعات أو العائلات، من مختلف الشرائح. وتقام فعاليات شتاء طنطورة فى عطلات نهاية الأسبوع، ابتداءً من 19 ديسمبر 2019 حتى 7 مارس 2020. وسيتسنى لضيوف الموسم الثانى هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية التى يحييها فنانون عريقون ممّن تركوا بصمتهم فى مجال الفنّ عربياً وعالمياً.