شكرا لقرائتكم خبر عن 53 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلمPlaying with Fire لـ جون سينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الكوميديا والعائلة Playing with Fire ، إلى 53 مليون و 391 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الماضى، بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وبذلك يكون قد تخطى الفيلم تكلفة ميزانيته، حيث تكلف العمل 29 مليون دولار، وانقسمت الإيرادات بين 43 مليون و 733 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 9 مليون و 657 ألف دولار حول العالم.

فيلم Playing with Fireيدور حول لقاء بين طاقم من رجال الإطفاء بعد مباراتهم، وذلك عندما يحاولون إنقاذ ثلاثة أطفال أشقياء، والذين لا يريدون الانصياع لأوامرهم.

فيلم Playing with Fireمن إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن بطولة جون سينا، كيجان مايكل كي، جون ليجويزامو، بريانا هيلدبراند، كريستيان كونفيري، فينلي روز سلاتر، جودي جرير، دينيس هيسبرت، تومي يوروب، كريس ويب، براد كيلي، جيسيكا جارسي.

كما قررت شركة Paramountإعادة إنتاج فيلم الحركة Face / Off"، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقريرموقع " variety ".

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واستعانت شركةParamount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم " 22 Jump Street" للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.

كما تعمل شركة Paramount Picturesعلى فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.

سيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبر نفسه يتميز بهبه فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سير أحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.