محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة الشابة مي الغيطي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال تواجدها في مدينة "ديزني" بباريس. وظهرت مي خلال الصور بإطلالة كاجوال، وعلقت: "BOO". يذكر أن مي الغيطي تنتظر عرض فيلمها الجديد "بنات ثانوي"، بطولة محمد مهران وهنادي مهنى وجميلة عوض، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| مي الغيطي في "ديزني لاند" بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.