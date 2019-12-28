تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: كنت بدعي كل يوم على ابني بالموت

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن مشاعرها المتضاربة تجاه نجلها الذي يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأضافت: مش تقيل عليا ولا على زوجي ولا على أمي .. لكن فيه ناس بتحس إن محدش يقدر يشيل الحمل عنها.
وفي معرض إشادتها بمبادرة "قادرون باختلافنا" لرعاية ذوي القدرات الخاصة التي يقودها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قالت الفنانة مها أحمد إنها أصبحت أكثر اطمئنانا على مستقبل نجلها أحمد .
وقالت مها في برنامج تلفزيوني مصري: كل يوم لما بنام على سريري كنت بدعي وبقول يارب لو هتاخدني .. خدني أنا وابني .. دي مش قسوة مني .. لكن عشان عارفة إن الحمل تقيل.
وأضافت: مش تقيل عليا ولا على زوجي ولا على أمي .. لكن فيه ناس بتحس إن محدش يقدر يشيل الحمل عنها.