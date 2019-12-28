تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة: كنت بدعي كل يوم على ابني بالموت

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن مشاعرها المتضاربة تجاه نجلها الذي يعد من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وفي معرض إشادتها بمبادرة "قادرون باختلافنا" لرعاية ذوي القدرات الخاصة التي يقودها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قالت الفنانة مها أحمد إنها أصبحت أكثر اطمئنانا على مستقبل نجلها أحمد .

وقالت مها في برنامج تلفزيوني مصري: كل يوم لما بنام على سريري كنت بدعي وبقول يارب لو هتاخدني .. خدني أنا وابني .. دي مش قسوة مني .. لكن عشان عارفة إن الحمل تقيل.

وأضافت: مش تقيل عليا ولا على زوجي ولا على أمي .. لكن فيه ناس بتحس إن محدش يقدر يشيل الحمل عنها.

