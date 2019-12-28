تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تعلن اعتزال الفن نهائيا: لم أعد أستطع مخالفة مبادئي أكثر من هذا

أعلنت فنانة مصرية شهيرة اعتزال التمثيل والغناء تماما ، مؤكدة أن قرارها لا رجعة فيه .

وقالت لقاء سويدان ، وهي نصف سورية - نصف مصرية إنها ستترك مهنة الفن نهائيا .

وأضافت في بيان مقتضب: بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا .. قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة .. مهنة أصبحت عبء فني وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته.

وتابعت: لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن .. قراري لا رجعة فيه بإذن الله .

وأردفت: ملحوظة : أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس ودا مش قرار انفعالي .. أنا سعيدة بقدرتي على اتخاذ القرار دا.

