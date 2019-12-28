صور.. حفل تامر حسني ورامي جمال بمركز المنارة

شهد مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، واحدة من أضخم حفلاته، حيث حضر عدد غفير من الجمهور، والذي وصل عدده إلى مئات الآلاف.

وبدأ النجم رامي جمال الحفل بأغنية ليالينا، وذلك وسط هتافات عالية من الجمهور الذي تفاعل معه بشكل كبير.

وقدم رامي العديد من أغانيه، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني، ومنها: اتفضل امشي، اوعديني، مش كداب، فترة مش سهلة، مفيش منها، النظرة الأولى، قدامي، كما

قدم ميدلي لبعض ألحانه.

ثم توجه رامي بشكر إلى منظمين الحفل وأيضًا إلى الجمهور، مؤكدًا أنهم سر نجاحه، وأنه سيظل يغني من أجلهم فقط، وهم مصدر طاقته الفنية.

ثم أختتم النجم الكبير تامر حسني الحفل، وسط ديكور رائع من الجرافيك، والألعاب النارية، وصعد تامر على المسرح وسط صرخات الجمهور، والذي ظل يصيح بالدقائق ومنادتًا بأسمه.

وقدم تامر العديد من أغانيه والتي لاقت نجاحًا كبيرًا بين مجبيه، وأبرزها: حلو المكان، كل مرة، يانا يا مفيش، دايب، انا ولا عارف، هي دي، عيش بشوقك، ارجعلي، ناسيني ليه، كفاياك اعذار، عمري ابتدا، بهون عليكي، مليش بعدك، بطلة العالم في النكد، يا تاعبني.

وفي نهاية الحفل توجه النجم تامر حسني بالشكر إلى منظمين الحفل، والجمهور، كما وجه رسالة للنجم رامي جمال، مشيدًا بأعماله الفنية، وأكد أنه نجم كبير وملحن أكثر من رائع، وعلى المستوى الشخصي، فأنه إنسان طيب جدًا، وإنسان عظيم، كما يعتبره أخًا له.

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