شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان تاجر سلاح فى "يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن فيلم "يوم وليلة" يضم كوكبة كبيرة من الفنانين منهم خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان ، حنان مطاوع ، دره ، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة، شادى أسعد وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.
وحصل أحمد الفيشاوى على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم "يوم وليله" بمهرجان الدار البيضاء بالمغرب، وشارك فيلم " يوم ليله" فى المهرجان كممثل للسينما المصرية، فى ختام الدورة الثانية للمهرجان الذى أقيمت أمس، كما حصدت النجمة حنان مطأوع على شهادة تقدير على دورها فى نفس ألفيلم الذى نال استحسان النقاد والحاضرين.
ويجسد النجم أحمد الفيشاوى فى فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجى وقاطع طريق، ويدخل فى صراعات مع ألفنانة درة حيث يقوم ألفيشأوى بوقف السيارت ويقطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة .
يذكر أن خالد سرحان شارك فى مسرحية "اللى عليهم العين" وهو أول عرض مسرحى لفريق البنات الغنائى "بهججة" الذى ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الآنتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وسآخرة وسيشاركهم البطولة: خالد سرحان، وليلى عز العرب، ومنة عرفة فى إطار كوميديا غنائية اجتماعية، من تأليف حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقى وإخراج محسن رزق.
وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة وألفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحأول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.
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