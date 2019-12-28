شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان تاجر سلاح فى "يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان خالد سرحان عرض فيلم " يوم وليلة "، المقرر عرضه بدور العرض السينمائى فى 6 يناير المقبل، ويقدم شخصية "بجاتى" وهو فتوة منطقة السيدة زينب، وتجمع مشاهد العمل سرحان بخالد النبوى وأحمد الفيشاوى، وتدور أحداث فيلم "يوم وليلة" من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب على مدار 24 ساعة وتتضمن المشكلات الحياتية التى يعانى منها المواطن المصرى فى حياته اليومية .

يذكر أن فيلم "يوم وليلة" يضم كوكبة كبيرة من الفنانين منهم خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان ، حنان مطاوع ، دره ، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة، شادى أسعد وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.

وحصل أحمد الفيشاوى على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم "يوم وليله" بمهرجان الدار البيضاء بالمغرب، وشارك فيلم " يوم ليله" فى المهرجان كممثل للسينما المصرية، فى ختام الدورة الثانية للمهرجان الذى أقيمت أمس، كما حصدت النجمة حنان مطأوع على شهادة تقدير على دورها فى نفس ألفيلم الذى نال استحسان النقاد والحاضرين.

ويجسد النجم أحمد الفيشاوى فى فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجى وقاطع طريق، ويدخل فى صراعات مع ألفنانة درة حيث يقوم ألفيشأوى بوقف السيارت ويقطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة .

Advertisements

يذكر أن خالد سرحان شارك فى مسرحية "اللى عليهم العين" وهو أول عرض مسرحى لفريق البنات الغنائى "بهججة" الذى ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الآنتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وسآخرة وسيشاركهم البطولة: خالد سرحان، وليلى عز العرب، ومنة عرفة فى إطار كوميديا غنائية اجتماعية، من تأليف حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقى وإخراج محسن رزق.

وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة وألفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحأول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.