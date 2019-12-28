اليوم.. بدء تصوير خالد بن الوليد لـ عمرو يوسف تمهيدا لعرضه فى رمضان

السبت 28 ديسمبر 2019

ينطلق، اليوم السبت، تصوير أول مشاهد المسلسل التاريخى الأضخم إنتاجاً فى مصر "خالد بن الوليد" – سيف الله المسلول، بطولة النجم عمرو يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، وينطلق التصوير بعد تحضيرات استغرقت 4 أشهر كاملة، ما بين بناء ديكورات حقيقية داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، والملابس التى صممت بشكل حرفى للغاية تتماشى مع الحقبة الزمنية مع الاستايلست حسن مصطفى، فضلا عن مواقع التصوير الخارجية فى الأردن ودول أخرى، من المقرر الأعلان عنها خلال الفترة المقبلة.



وقررت شركة سينرجى، المنتجة لمسلسل "سيف الله" بطولة النجم عمرو يوسف، الاستعانة بماكير عالمى من أجل شخصيات المسلسل المتعددة داخل الأحداث، لاسيما أن الحقبة الزمنية للمسلسل تتطلب مجهوداً كبيراً لكى تظهر بشكل محترف ودقيق، بالإضافة إلى التواريخ الديكورات ومواقع التصوير الحقيقية للعمل، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث من المقرر أن يصل الماكير خلال 48 ساعة، للبدء فى تجهيزات الشخصيات استعداد للتصوير.

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ويشارك فى المسلسل كل من بيومى فؤاد، حمدى الوزير، سوسن بدر، وسيتم الإعلان عن أسماء باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة، خاصة أن المسلسل يضم أكثر من 130 ممثلا، كما وضعت له شركة سينرجى ميزانية ضخمة كى يظهر المسلسل بشكل يليق بمكانة المصريين فى الوطن العربى.

وكان النجم عمرو يوسف قد خضع لتدريبات مكثفة على ركوب الخيل والضرب بالسيوف والأكشن وخوض المعارك فى الصحراء على يد متخصين أجانب، بالإضافة إلى تدريبات بدينة جسمانية لتظهر قوته فى شخصية "خالد بن الوليد" حيث أنه كان من أعظم المحاربين فى تاريخ الأسلام.

ويعد مسلسل "خالد بن الوليد" بمثابة التعاون الثاني الذي يجمع إسلام حافظ بالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما حققا سويا نجاح الكبير بمسلسل قمر هادي بطولة النجم هانى سلامة، وهادى الجيار، ويسرا اللوزى.