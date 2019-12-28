القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات اليوم الجمعة، 87 جنيها لكل دولار، في السوق غير الرسمي (السوداء)، فيما بقي متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.
ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت، يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.
وأقر السودان مشروع الموازنة العامة لعام 2020 بخفض الدعم الحكومي للسلع والمحروقات تدريجياً بنسبة 66.4%، وزيادة رواتب العاملين بنسبة 100%، وتوفير آلاف الوظائف للشباب.
ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.
سعر اليورو والإسترليني
وسجل سعر اليورو، وفق البنك المركزي السوداني، 49.90 جنيه للشراء مقابل 50.15 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 58.42 جنيه للشراء مقابل 58.71 جنيه للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار
بلغ متوسط سعر الريال السعودي وفق المركزي السوداني 11.99 جنيه للشراء مقابل 12.05 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه للشراء و12.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 147.29 جنيه للشراء مقابل 148.03 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.