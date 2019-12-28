اسماء السيد - ""الخليج 365"" من الرياض: شاركت الفنانتان نوال الكويتية وأنغام مع الفنانين راشد الماجد، رابح صقر، فؤاد عبدالواحد وعايض بإحياء "ليلة ياسر بو علي" التي أُقيمَت_ برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات_ على مسرح محمد عبده بمنطقة البوليفارد في الرياض بحضور أكثر من 22 ألف متفرج ضمن حفلات موسم الرياض.
وقدّم الفنانون تباعاً أغان من ألحان الموسيقار ياسر بوعلي الذي تم تكريمه بهذه الأمسية تقديراً له كملحن قدّم الكثير من الأعمال الفنية الجميلة التي تغنّى بها نجوم الفن في الخليج والعالم العربي.
يشار إلى أن موسم الرياض شهد تكريم عدد من النجوم والشعراء من خلال تنظيم ليالٍ طربية كبرى مثل ليلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وليلة السندباد، وليلة سهم، كما ستشهد فعالياته خلال الفترة المقبلة ليلة عباديات، وليلة رابح صقر.
كانت هذه تفاصيل خبر سبعة نجوم يحيون ليلة "ياسر بوعلي" في "موسم الرياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.