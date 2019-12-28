سبعة نجوم يحيون ليلة "ياسر بوعلي" في "موسم الرياض"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من الرياض: شاركت الفنانتان نوال الكويتية وأنغام مع الفنانين راشد الماجد، رابح صقر، فؤاد عبدالواحد وعايض بإحياء "ليلة ياسر بو علي" التي أُقيمَت_ برعاية الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات_ على مسرح محمد عبده بمنطقة البوليفارد في الرياض بحضور أكثر من 22 ألف متفرج ضمن حفلات موسم الرياض.

وقدّم الفنانون تباعاً أغان من ألحان الموسيقار ياسر بوعلي الذي تم تكريمه بهذه الأمسية تقديراً له كملحن قدّم الكثير من الأعمال الفنية الجميلة التي تغنّى بها نجوم الفن في الخليج والعالم العربي.

يشار إلى أن موسم الرياض شهد تكريم عدد من النجوم والشعراء من خلال تنظيم ليالٍ طربية كبرى مثل ليلة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وليلة السندباد، وليلة سهم، كما ستشهد فعالياته خلال الفترة المقبلة ليلة عباديات، وليلة رابح صقر.