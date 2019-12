شكرا لقرائتكم خبر عن كارين الدريدج تنضم للموسم الرابع من مسلسل Fargo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة FX عن انضمام الممثلة كارين الدريدج، إلى الموسم الرابع من مسلسل Fargo، ومن المقرر أن تلعب الدريدج دور زيلمار روليت، وكانت قد لعبت الممثلة Uza Aduba نفس الدور في الموسم الثالث الماضى، ومسلسل "Fargo" من بطولة جاك هوستون، وجاسون شوارتزمان، وبن ويشاو، وجيسي باكلي، وسلفاتور إسبوزيتو، وأندرو بيرد، وجيريمي هاريس، وجايتانو برون، وأنجي وايت، وفرانشيسكو أكوارولي، وإيميري كراشفيلد، وأمبير ميدثندر.

ويدور الموسم الرابع من مسلسل "Fargo" في عام 1950 بـ مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، حول الهجرة والأشياء التي من الممكن أن يقوم بها الأشخاص من اجل الحصول المال، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكانت قد انضمت الممثلة الأمريكية أوزو أدوبا إلى الموسم الرابع من مسلسل "Fargo"، حسبما أكد التقرير الذى نشرعلى موقع "Variety"، وانضمت أدوبا إلى الممثل كريس روك، والذي سيقود الموسم القادم من سلسلة FXالمشهورة، ولم تكشف الشبكة عن دورها بعد.

وتشتهر أدوبا بدورها في سلسلة "Orange Is the New Black"، التي فازت عنها بجائزتي الـ Emmy واحدة لأفضل ممثلة كوميدية كـ ضيف شرف، ​​وأخرى لـ أفضل ممثلة مساعدة في الدراما.

كما انضم الممثل الأمريكى كلايف أوين إلى الموسم الثالث من مسلسل American Crime Story، المقرر عرضه على شبكة FX ، ويلعب أوين دور الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.

وسيركز الموسم الجديد على عزل كلينتون وفضيحة مونيكا لوينسكي، وكان قد تم الإعلان سابقًا عن مشاركة بيني فيلدشتاين في دور لوينسكي، مع سارة بولسون في دور ليندا تريب وآنالي أشفورد في دور بولا جونز.

أما عن دورهيلاري كلينتون لا يزال البحث يجري عن الممثلة التي ستقوم بـ أداء الشخصية، وسيستند الموسم الثالث إلى كتاب جيفري توبين بعنوان "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President ".