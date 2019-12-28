شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل: الوزير جعفر شخصية شريرة ومضحكة فى نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان هشام إسماعيل إن تقديم شخصية الوزير جعفر الشريرة فى عمل كوميدى وهو "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، بمثابة السهل الممتنع لأنه من الطبيعى أن تكون هذه الشخصية مكروهة ومضحكة فى نفس الوقت والأمر لن يخلو من الإيفيهات، والمسرحية إنتاج مسرح كايرو شو وإخراج مجدى الهوارى و بطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين) و محمد ثروت (الجنى)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامى مغاورى (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

ويجسد بطل العرض أحمد عز ضمن أحداث المسرحية شخصية علاء الدين، الشاب الشرقي الذي يساعده المارد المسجون في المصباح السحري بعدما يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهي أميرة وابنة السلطان، التي تقع في شباك حب علاء الدين.

كان الفنان هشام إسماعيل، قد قال فى تصريحات له إنه يحب التمثيل منذ أن كان عمره 10 سنوات، مضيفا أن المقربين له كانوا يكتشفون من حديثه وكلامه ما يثبت أنه بارع فى التمثيل، وأنه أثناء الدراسة كان يفتكس لهم قصصا خيالية تجعل الطلاب يضحكون من أدائه.

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وكشف إسماعيل دوره فى مسرحية قهوة سادة، وسر نجاحها، حيث إن مجموعة الممثلين كان لديهم روح الارتجال فى الحديث والتنكر للشخصيات القديمة، كما يسخر الممثلون بالمسرحية من الواقع المرير، مضيفا أن هناك تحكما كبيرا فى المسرحية للمحاكاة عن الواقع.