محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة نورهان لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت نورهان في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أسود وشعر قصير، وعلقت: "عيد ميلاد مجيد". يُذكر أن الفنانة نورهان شاركت مؤخرًا في مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| نورهان في أحدث جلسة تصوير: "عيد ميلاد مجيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.