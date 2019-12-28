شاهد.. تامر حسني يتألق في حفل المنارة

أحيا النجم الكبير تامر حسني حفلًا ناجحًا على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وسط حضور جماهيري غفير.

وصعد تامر حسني إلي المسرح على أنغام أغنيته الجديدة حلو المكان، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف.

وغنى تامر مجموعة من أغنياته الشهيرة والتي حققت نجاحًا مذهلًا، على مدار مسيرته

الفنية، ومنها: كل مرة، كل اللي فات، يانا يامفيش، دايب، وقدمها تامر بالتعاون مع رامي جمال، بنت الإيه، تليفوني رن، أنا ولا عارف، هي دي، عيش بشوقك، ارجعلي، بعيش، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، عمري ابتدا، بهون عليكي، مليش بعدك، بطلة العالم في النكد، ياتاعبني.

واختتم تامر حسني الحفل بأغنية الجديدة حلو المكان، ثم توجه بالشكر إلى جمهوره والجهة المنظمة للحفل، وفرقته.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم تامر حسني لطرح ألبومه الجديد، ولم يستقر على أسمه حتي الآن، والمقرر طرح الألبوم في عيد الحب 2020 المقبل، كما يواصل تامر تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم مش أنا، والمقرر طرحه قريبًا في جميع دور العرض.

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