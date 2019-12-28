بالصور.. رامي جمال يشعل حفل المنارة للمؤتمرات الدولية

اشعل الفنان رامي جمال حفل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، والذي شهد عدد غفير من الجمهور.

وتألق رامي في الحفل بعدد من أغانيه الشهيرة ومنها: ليالينا،

اتفضل امشي، اوعديني، مش كداب، فترة مش سهلة، مفيش منها، النظرة الأولى، قدامي، بالإضافة إلى ميدلي ضم أغلب ألحانه، كما تفاعل الجمهور بالهتافات والغناء معه، و وصلات الرقص مع أغانيه.

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان ليالينا، وحقق الألبوم نجاحًا هائلًا منذ طرحه في الأسواق، والمواقع الإلكترونية.

Advertisements