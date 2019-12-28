شكرا لقرائتكم خبر عن سيلمان عيد VS نجوم هوليوود: أى ممثل بيدور على الشهر بيحط صورته معايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر الفنان سليمان عيد، بسخريته الدائمة من بعض المشاهير والفنانين عبر صفحته الرسمية بمختلف مواقع السوشيال ميديا، ونشر منذ ساعات قليلة صورة له من مشهد له في فيلمه "الباشا تلميذ"، وقارن نفسه بعدد من نجوم هوليوود على رأسهم النجم العالمي جواكين فينكي في فيلم الجوكر، والممثل العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلمه The Wolf of Wall Street.

وكتب عيد على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بانستجرام " طب اعمل ايه أي ممثل بيدور على الشهرة بيحط صورته معايا"، وسرعان ما حرص عدد من الفنانين على كتابة تعليقات مثل الفنان كريم فهمي الذي أضاف بعض الايموشن الساخرة للبوست.

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يذكر أن آخر أعمال سليمان عيد كان مسلسل "هوجان" الذى شارك به فى السباق الرمضان للعام الجارى، وجسد فيه شخصية المحامى مجدى "مجدى فتلة"، وهو شخص يسيطر عليه الشر، وهو دور بعيد عن الكوميديا على غير عادة سليمان عيد، كما شارك أيضاً فى مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع النجمة مى عز الدين وإخراج أكرم فريد.

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".