شكرا لقرائتكم خبر عن النظرة الاولى للعشاق.. أول لقطة من خطوبة هنادي مهني وأحمد خالد صالح "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحد الحاضرين من الأصدقاء لحفل خطوبة الممثلة هنادي مهني والممثل أحمد خالد صالح، على التقاط فيديو للنظرة الاولى التي يلقي فيها العشاق أعينهم على بعضهم، والتي دائماً ما يحرص الثنائي على اقتنائها طوال العمر.

وظهرت مهني في مقطع الفيديو اثناء خروجها من بوابة المنزل للحديقة وهي في سعادة كبيرة مرتديه ملابسها البيضاء، وفي انتظارها نجل الفنان الراحل خالد صالح ليتقابلا في النهاية وسط مشهد رومانسي.

Advertisements

وتعد هنادى من الوجوه الجديدة التى ظهرت على الساحة الفنية خلال الـ 3 أعوام الماضية، حيث كانت بدايتها الحقيقية من خلال مسلسل "أفراح إبليس 2"، مع النجم السورى جمال سليمان، بعدما قدمها المخرج أحمد خالد أمين فى دور ابنته بدلا من الفنانة ريهام عبد الغفور، وبالتزامن مع هذا المسلسل شاركت "هنادى" فى عدة أعمال فنية أخرى منها "بركة" مع عمرو سعد، والذى تم تأجيلها عام كامل، لتأتى المفارقة ويُعرض فى نفس الموسم الذى شاركت فيها مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "زلزال"، وهو موسم رمضان الماضى، هذا بالإضافة إلى مشاركتها فى نفس العام بمسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد بدير وإدوارد وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وآخرون، من تأليف الكاتب محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

أما الفنان أحمد خالد صالح فهو ابن الفنان الكبير الراحل، وبدأ ظهوره على الساحة خلال العامين الماضيين، منها "نسر الصعيد"، مع محمد رمضان، و"الفيل الأزرق 2"، فضلا عن إنتظاره عرض فيلمى "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمى، و"شريط 6"، من بطولة خالد الصاوى.