دكتورة أمراض نساء ومدمنة مخدرات.. تفاصيل دور جيسى شرام فى 5 Chicago Med

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة جيسى شرام إلى الموسم الخامس من الدراما الطبية Chicago Med، الذى سيعود في 8 ينايرالمقبل، على شبكة NBC، وسيعرفها جيدا متابعو المسلسلات التالية Falling Skies, Last Resort و Once Upon a Time، ومن المقرر أن تظهر في الحلقة العاشرة من الموسم الخامس الذى بدأ عرضه في 25 سبتمبر الماضى.

ومن المقرر أن تلعب شرام دور الدكتورة هانا آشر، جراحة أمراض النساء اللامعة مع إدمان المخدرات السرى، وتبذل قصارى جهدها لتجميع نفسها لتكون الطبيبة الأكثر إثارة للإعجاب والمهنية التي يمكن أن تكون، ولكنها دائما ما تحارب شياطينها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

المسلسل ينتمى لفئة الدراما الطبية، وهو من إعداد وتأليف الثنائى ديك وولف ومايكل براندت، وعرض لأول مرة على قناة "إن بى سى" فى 17 نوفمبر عام 2015، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، نيك جيفوس، يايا داكوستا، تورى ديفيتو، راشيل ديبيلو، كولين دونيل، بريان تى.

قصة المسلسل تدور حول حول فريق شجاع من الأطباء داخل مستشفى فى المدينة الذين يعملون معا فى معالجة حالات جديدة فريدة من نوعها مستوحاة من أحداث الساعة، إقامة علاقات النارية في هرج ومرج نبض بقصف من غرفة الطوارئ.

