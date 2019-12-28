دكتورة أمراض نساء ومدمنة مخدرات.. تفاصيل دور جيسى شرام فى 5 Chicago Med

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ومن المقرر أن تلعب شرام دور الدكتورة هانا آشر، جراحة أمراض النساء اللامعة مع إدمان المخدرات السرى، وتبذل قصارى جهدها لتجميع نفسها لتكون الطبيبة الأكثر إثارة للإعجاب والمهنية التي يمكن أن تكون، ولكنها دائما ما تحارب شياطينها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
المسلسل ينتمى لفئة الدراما الطبية، وهو من إعداد وتأليف الثنائى ديك وولف ومايكل براندت، وعرض لأول مرة على قناة "إن بى سى" فى 17 نوفمبر عام 2015، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، نيك جيفوس، يايا داكوستا، تورى ديفيتو، راشيل ديبيلو، كولين دونيل، بريان تى.
قصة المسلسل تدور حول حول فريق شجاع من الأطباء داخل مستشفى فى المدينة الذين يعملون معا فى معالجة حالات جديدة فريدة من نوعها مستوحاة من أحداث الساعة، إقامة علاقات النارية في هرج ومرج نبض بقصف من غرفة الطوارئ.
كما أعلنت شبكة NBCأن مسلسل Brooklyn Nine-Nineالتليفزيوني قد تم تجديده للموسم الثامن، وذلك قبل عرض الموسم السابع من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
ومن المقرر أن يبدأ عرض الموسم السابع من مسلسل الكوميديا الشرطيةBrooklyn Nine-Nine يوم الخميس، 6 فبراير من العام المقبل 2020، في تمام الساعة 8 مساءً.
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