شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 49 يوم عرض.. فيلم الحربMidway يحقق 114 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الأكشن والإثارة والحرب Midway، أن يحقق إيرادات وصلت إلى 114 مليون و 409 ألف دولار، وطرح فيلم Midway يوم 8 نوفمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 55 مليونا و 936 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 58 مليونا و 473 ألف دولار أمريكى حول العالم.

وكان قد حقق فيلم Midwayفي عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية إيرادات وصلت إلى 21 مليون دولار، كما طرح في 3855 شاشة عرض داخل أمريكا الشمالية، ووصلت ميزانية الفيلم إلى 100 مليون دولار.

ويدورالعمل الجديد في إطارالأكشن والدراما وسرد للتاريخ، فيلم Midway من بطولة إد سكرين، باتريك ويلسون، لوك إيفانز، آرون إيكهارت، نيك جوناس، دارين كريس، ماندي مور، دينيس كويد وودي هارلسون، ومعظم الممثلين الأساسيين سيصورون ملازمين وأمريكيين حقيقيين خلال الحرب.

الفيلم من تأليف ويس توكي استنادًا إلى الأحداث الحقيقية، يركز فيلم Midway على الحرب على ضفاف المحيط الهادئ في أعقاب الهجمات على بيرل هاربور، والتي دافعت فيها القوات الأمريكية عن الساحل الغربي للقارة الأمريكية من البحرية الإمبراطورية اليابانية، وتعتبر معركة Midwayنفسها معركة حاسمة خلال الحرب.

Advertisements

وقالت شركة Lionsgate المنتجة للفيلم : "إن العمل، الذي يستند إلى أحداث الحياة الحقيقية لهذا الانجاز البطولي، يروي قصة القادة والجنود الذين استخدموا غرائزهم وثباتهم وشجاعتهم للتغلب على الصعاب".

وقام المخرج إميريش بإخراج العديد من الأفلام منها :Independence Day،The Day After Tomorrow، 2012،Stonewall، وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Rolling Stone".

كما أعلنت شركة Lionsgateعن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline "، أن الحزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليون و 365 الف دولار منذ طرحه في أغسطس الماضى، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.