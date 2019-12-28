شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من دنيا سمير غانم لجمهورها على جائزة أحسن ممثلة كوميدي لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الشكر لجمهورها وللإعلامية مني الشاذلي، بعد حصد لجائزة أفضل ممثلة كوميدي لعام 2019، وحرصت على نشر مقطع فيديو لتكريمها اثناء تواجدها ضيفه على برنامج "معكم"، الذي يذاع على فضائية "cbc"، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.

وقالت دنيا تعليقاً على مقطع الفيديو " شكراً مني الشاذلي، على جائزة أحسن ممثلة كوميدي 2019، وشكراً للجمهور العظيم الى إداني صوته وقدر مجهودي وفرحني، ربنا يخليكوا ليا"، وسرعان ما حرص العديد من متابعيها على كتابة تعليقات على الفيديو لتهنئتها بالجائزة التي حصدتها.

وظهرت دنيا سمير غانم مؤخرا في مقطع فيديو بصحبة شقيقتها إيمي سمير غانم، وهما يحتفلان باقتراب عيد الميلاد المجيد، بطريقتهما الخاصة عبر تطبيق إنستجرام، حيث نشرت دنيا مقطع فيديو مقتضب يجمعها مع شقيقتها، مستخدمه فلتر تظهران من خلاله مرتديتان القبعة الحمراء المميزة لبابا نويل "سانتا كلوز".

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وظهرا فى مقطع الفيديو الذي نشرته دنيا دون تعليق، بينما رددتا كلمات أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى شوقى، حيث رددت الفنانتان الشابتان جزء صغير من الأغنية هو: "يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب".

وعلى سياق متصل حرصت دنيا سمير غانم، على مشاركة جمهورها احتفال المنظمة الشهيرة لمرور 30 عاماً على تواجدها داخل مصر لحماية الأطفال من المخاطر التي تواجههم، وتقديم نصائح بشكل مستمر للحفاظ على الأطفال.

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة ‪cbc.