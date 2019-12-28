شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "بنات ثانوى": الفيلم محترم ولا يحتوى على مشاهد خادشة للحياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيناريست أيمن سلامة مؤلف فيلم "بنات ثانوى" إنه سعيد بردود الأفعال فور طرح التلير الدعائى للفيلم، الأربعاء، لمخرجه محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب إذ حقق مليون مشاهدة فى 12 ساعة، مؤكدًا أن العمل محترم ولا يحتوى على شىء خارج أو خادش للحياء.

وأضاف أن فيلم "بنات ثانوى" يعالج مشاكل البنات فى سن المراهقة حتى تنتبه كل أسرها لديها بنت لأن لدينا فى عصرنا الحالى "قنبلة" اسمها تليفون محمول أصاب صغار السن بالهوس، والدليل على ذلك رقص البنات على برنامج "تيك توك" وهذا يمكن أن يورطهن فى مصائب.

وتابع سلامة أن التكنولوجيا خطر عليهم ولابد أن تجد الأسرة وقتا للجلوس مع بناتهم والتحدث إليهن لأنهن فى المستقبل سيصبحن أمهات، فى النهاية أستطيع أن أقول إن الفيلم مجتمعى أسرى يناسب البيت المصرى.

طرح القائمون على فيلم "بنات ثانوى" الأربعاء، التيلر الدعائى للفيلم المقرر طرحه 7 يناير بدور العرض السينمائية، وذلك بعد أن كشف المخرج كريم السبكى عن 5 بوسترات للفيلم على طريقة "كارنيه المدرسة"، وهو من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

Advertisements

والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالى محمد بقسم العلمى.

وينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض فيلم "بنات ثانوى"، بعد أن أعلن عن خطوبته على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، فى حفل عائلى للغاية، بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وهو الأمر الذى جعله محل اهتمام رواد السوشيال ميديا.