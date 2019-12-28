صور| تامر حسني يحضر حفل خطوبة أحمد خالد صالح وهنادي مهنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر المصور أحمد أشكر عن صورا عبر حسابه على إنستجرام، تكشف عن حضور الفنان تامر حسني، حفل خطوبة أحمد خالد صالح وهنادي مهنى.

وحرص تامر على حضور الحفل العائلي، الذي أقيم، مساء أمس، قبل إحيائه حفلا بالتجمع الخامس، مساء أمس، مع الفنان رامي جمال.

وكان قد أقيم حفل خطوبة هنادي وأحمد، عصر أمس، بحضور أفراد العائلتين، وشاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصور تجمعها بخطيبها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خطبتهما، التي جرت أمس الجمعة.

وظهرت الفنانة هنادي في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية "جمبسوت" أبيض، وعلقت على الصور: "أفضل شخص في نهاية عام 2019، خطيبي، بحبك".