أحمد السقا رفقة كرارة وسمية الخشاب بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أحمد السقا نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أخويا". أروى نشرت الفنانة اليمنية أروى صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، مرتدية فستان من الجلد. داليدا عياش نشرت داليدا، زوجة الفنان رامي عياش، صورة تجمعهما، رفقة أبنائهما، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل شيء". سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير مشجر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها. شمس Advertisements نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر، وعلقت: "الشخص المتصالح مع ذاته يمتلك القوّة لإخبار شخص آخر بأنه جميل". لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهي يحملها على أكتافه، وسط الثلج. محمد إمام نشر الفنان محمد إمام صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس شتوية، خلال رحلتها لـ"باريس". نادين نسيب نجيم نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الفضي، وعلقت: "بتمنالكم نهاية أسبوع حلوة اتسلوا هيدا آخر أسبوع قبل نهاية 2019". نجوى كرم نشرت الفنانة نجوى كرم صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها. نيكول سابا نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، من داخل إحدى السينمات، حاملة فيها يدها "فشار".

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