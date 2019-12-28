شاهد.. الصور الأولى من حفل خطوبة هنادي مهنا على أحمد خالد صالح

احتفلت الفنانة هنادي مهنا، بخطبتها على الفنان أحمد خالد صالح، نجل الراحل خالد صالح. وشاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها بصور تجمعها بخطيبها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خطبتهما. عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خطبتهما. واقتصر الحفل على حضور عدد من الأصدقاء المقربين بعيدا عن الوسط الفني.

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