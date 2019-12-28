عمر خيرت يخطف قلوب الملايين في مهرجان شتاء طنطورة

استضاف مهرجان شتاء طنطورة المقام بمدينة العلا السياحية ،في المملكة العربية السعودية ،الموسيقار الكبير عمر خيرت للعام الثاني على التوالي، ليبهر الجمهور بعزفه لأشهر مقطوعاته الموسيقية فيذوب الجميع مع انغامه ويحلق بها في سماء الذكريات التي يعيد بها زمن غاب عنا بداية من ليلة القبض على فاطمة ونسترجع معه قضية عم أحمد ونعيش مع مساءلة مبدأ وغيرها من اروع أعماله.

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وأشاد الجمهور من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بحفل الموسيقار الرائع الذي لن يتأثر أدائه الموسيقي بكبر سنه، وخطف من خلاله قلوب الملايين الذين حرصوا على نشر مقاطع فيديو من

الحفل وعلقوا عليها بأجمل العبارات، مما جعل عمر خيرت يتصدر محركات البحث المختلفة بفترة وجيزة من صعوده المسرح وبداية الحفل.

واثنى الجماهير على ما يقدمه عمر خيرت فبمجرد تحريك أنامله على البيانو يخلق من الموسيقى حديثًا راقيًا يستحوذ به على مشاعر المستمعين :"كلمة مبدع قليله جدًا في حق هذا الفنان العظيم رغم تجاوزه سن السبعين تشعر بانه في أول شبابه ..الموسيقى تتكلم على يديه بلا كلمات حفلة رائعة جدًا".

فنشر أحد الحضور للحفل فيديو لمايسترو الحفل وهو يشارك معه الجمهور بكل احترافية

وكأنه من ضمن الفرقة الموسيقية، وكتب عليه:"لما المايسترو يمسك الجمهور مع الفرقة"، فيما أعاد أحد المغردين ذكرياته مع أحد المقطوعات الموسيقية وعلق:"هذه الموسيقى الخالدة في حياتنا عاشت معانا من طفولتنا لين اليوم نحبها ونسمعها".

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والقى الكثيرون كلمات المديح للموسيقار المبدع الذي تمكن أن يعيشوا معه سهرة يوثقوها بذكرياتهم:"عمر خيرت اكبر من موسيقي و اعظم من ان يكون فنان ..الإبداع على شكل انسان سهرة من العمر".

ويذكر أن الموسيقار الكبير عزف أيضًا من إبداعاته الموسيقية التي ادهشت الحاضرين والجماهير عبر الشاشات الصغيرة:"خلى بالك من عقلك، مسألة مبدأ، زى الهوا، الخواجة عبد القادر، جيران الهنا، عارفة، مكان فى القلب، أنت المصري، امتى الزمان يسمح يا جميل، فيها حاجة حلوة، مافيا، هى دى الحياة، 100 سنة سينما، النوم فى العسل، البخيل وأنا، إعدام ميت".