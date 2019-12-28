صور.. محمود الجابري من فيس بوك: أسوان بلد الجمال والطيبة

أعرب الفنان محمود الجابري، عن حبه وتقديره لأهالي أسوان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، مساء اليوم الجمعة، تتضمن بعض الكلمات عن حبه واعتزازه وتقديره لمواطنين أسوان، بعد زيارته إلى مدينة الجمال التي استغرق اسبوع داخله، علاوة علي حرصه بالتقاط الصور التذكارية مع الأهالي والأطفال ونشرها عبر صفحته.



وقال الجابري عبر صفحته الرسمية

على الفيسبوك :" في حب أسوان الناس الجدعه الطيبة روحو أسوان وشوفو الطيبة والجدعنة اللي علي حق وزورو الجزر في أسوان واشترو من الستات الي قعده وفرشه علي الأرض الناس ده اهل كرم وجدعنه وطيبه، غير عديه"، موجهاً بعض النصائح التي تعد هامة وهي" وحفظو علي نظافة البلد عشان هما نظاف اووي ومترمش حاجة علي الأرض، واشرب من النيل وما تخفش واحترم النيل واهل البلد عشان هما واحد أسوان بلد الناس الطيبة شكرا أهل أسوان علي حسن الاستقبال، أسوان بلد الجمال والطيبة".



والجدير بالذكر أن الفنان محمود الجابري قد شارك في مسلسل رحيل زهرة بمدينة أسوان، الذي تم تصويره الاسبوع الماضي داخل المدينة، ومن أبرز تلك الأماكن " جزيرة هيسا، ومعبد فيلة، تنقار".



