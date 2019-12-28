شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور فى سن الشيخوخة.. شاهد النجمة اللبنانية عام 2060 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها بصورة لها في سن الشيخوخة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. واستخدمت النجمة اللبنانية أحد برامج تغيير ملامح الوجه والتي يعمل على تكبير ملامح الوجه أو تصغيرها، من أجل تكبير ملامح وجهها لمرحلة الشيخوخة، وكتبت: "ركزوا منيح مين هالست؟ سيرين عبد النور 2060".

آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا"، بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

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المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.

وكانت اللبنانية سيرين عبد النور احتفلت بـ رأس السنة مبكرا، حيث شاركت جمهورها بصور من الاحتفال، وأطلت بفستان أحمرمثير، وكتبت سيرين قائلة:" بكرة ليلة العيد وأجواء الأحمر بلشت عندي من اليوم ، وحازت الصورعلى إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها وجمالها.