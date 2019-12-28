شكرا لقرائتكم خبر عن موسم ثان لمسلسل The Mandalorian على شبكة ديزنى.. بعد نجاح الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة قنوات ديزنى تجديد مسلسل الإثارة والتشويق The Mandalorian، لموسم ثان، بعد نجاح الموسم الأول الذى عرض فى نوفمبر الماضى، وحصد تقييمات وصلت لـ 9.0 عبر موقع IMDB الشهير. ويدور مسلسل The Mandalorian حول انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.

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المسلسل من بطولة كايل بيسك، بيدرو باسكال، بريندان وأين، برنارد بولين، الكسندرا مانيا، لويس ريتشارد جوميز، جمال عنتر، تيت فليتشر، طوني تابوادا، ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع.

ومن الجدير بالذكر أن شبكة ديزنى+ أعلنت عن بدء عرض مسلسلها الجديد Diary of a Future President، في 17 يناير من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وسيقوم ببطولة المسلسل جينا رودريجيز، وتيس روميرو، كانت السلسلة تحمل عنوان Diary of a Female President، وللإعلان عن الخبر، قامت الشبكة بـ طرح بوستر ترويجى للعمل، وظهر في البوستر، أربعة من أبطال العمل.

وتدور سلسلة ديزنى الجديدة Diary of a Future President، حول إيلينا الكوبية الأمريكية البالغة من العمر 12 عامًا، في فترات التخبط، حيث الصعود والهبوط في المدرسة المتوسطة، وتبدأ رحلتها لتصبح رئيسًا مستقبلاً للولايات المتحدة، ومن أهم مميزاتها أنها لا تخجل، وملاحظة فائقة ولديها وجهة نظر قوية، وتستطيع التجول في جميع أنحاء العالم بهدوء وثقة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".